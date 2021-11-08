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Топ-менеджер "Газпрома" объявил, что "Северный поток – 2" готов к запуску

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Строительство газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины, завершено
Строительство газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины, завершено
Фото: nord-stream2.com

Российский газопровод "Северный поток – 2" готов к запуску. Об этом 8 ноября в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заявил заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Алексей Фиников, пишет ТАСС.

По словам топ-менеджера, "Северный поток – 2" "завершен и готов к запуску".

Других деталей он не приводил.

18 октября компания – оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщала, что первую нитку "Северного потока – 2" заполнили техническим газом, а на второй еще ведутся пусконаладочные работы.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України", 20 октября – ОГТСУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, газопровод, Северный поток – 2
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