Россия находится в стадии газового реванша – Коболев

По словам Коболева, большой спрос на газ и отмена санкций против "Северного потока – 2" открыли для россиян окно возможностей Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

"Толчком к этому реваншу стали несколько факторов. Некоторые из них точно вне нашего контроля. Это, например, идеи декарбонизации во всем мире, в частности в Китае, которые начали стимулировать неожиданно большой спрос на газ. Но на некоторые вещи можно было воздействовать. Среди них – наши партнерские отношения с Белым домом и американским правительством, которые предусматривали поддержание жестких санкций против "Северного потока – 2", – сказал он.

По словам Коболева, сочетание большого спроса на газ и отмена санкций против газопровода дали россиянам окно возможностей.

"И они этим окном, надо отдать им должное, пользуются очень эффективно. Сейчас Россия максимально использует ситуацию, чтобы, с одной стороны, заработать больше денег и доказать всем европейцам, что их модель ценообразования на газ действительно лучше. Хотя это ложь и европейцы на это сейчас не реагируют. И главное – продвинуть "Северный поток – 2" за наш счет", – отметил экс-глава "Нафтогаза".