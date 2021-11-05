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ПОЛИТИКА

Кулеба: Россия ограничивает экспорт газа, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока – 2"

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Кулеба: Россия продолжает шантажировать Европу
Кулеба: Россия продолжает шантажировать Европу
Фото: EPA

Россия продолжает шантажировать Европу, используя газ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 ноября на форуме Re: Open Zakarpattia в Закарпатской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хотел бы обратить особое внимание на энергетическую безопасность, поскольку сейчас она находится под угрозой в Центральной Европе, так как Россия продолжает шантажировать Европу, используя газ в сфере международных отношений. Цель состоит в том, чтобы подорвать единство Европы. И очевидно, что Украина может эффективно содействовать усилению конкурентности газового рынка в Центральной Европе, таким образом укрепляя свои энергетические позиции и энергетическую безопасность", – сказал он.

По словам Кулебы, украинская газотранспортная система "имеет практически вдвое больше свободных транзитных мощностей, чем "Северный поток – 2".

"Никогда еще не было никакой реальной надобности в дополнительных путях транспортировки газа в Европу. Единственная причина, по которой Москва всегда пыталась пропагандировать эту идею, – сугубо политическая идея. Конечно, недостаток газа на европейском рынке указывает, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок. Надо называть вещи своими именами: Россия ограничивает экспорт, чтобы повысить цены на газ, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока – 2", – сказал министр.

Глава МИД отметил, что применение Третьего энергопакета ЕС ко всем имеющимся и дополнительным газовым маршрутам – "лучшее решение для потребителей газа в Европе".

По словам Кулебы, Украина доказала, что является надежным партнером и украинская ГТС обеспечивала бесперебойные поставки газа.

Контекст:

Строительство газопровода "Северный поток – 2", который должен объединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физички транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки". С 1 ноября "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 31 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,07%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters. 

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, газ, МИД Украины, кризис, Дмитрий Кулеба, Северный поток – 2
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