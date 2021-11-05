Кулеба: Россия ограничивает экспорт газа, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока – 2"

"Хотел бы обратить особое внимание на энергетическую безопасность, поскольку сейчас она находится под угрозой в Центральной Европе, так как Россия продолжает шантажировать Европу, используя газ в сфере международных отношений. Цель состоит в том, чтобы подорвать единство Европы. И очевидно, что Украина может эффективно содействовать усилению конкурентности газового рынка в Центральной Европе, таким образом укрепляя свои энергетические позиции и энергетическую безопасность", – сказал он.

По словам Кулебы, украинская газотранспортная система "имеет практически вдвое больше свободных транзитных мощностей, чем "Северный поток – 2".

"Никогда еще не было никакой реальной надобности в дополнительных путях транспортировки газа в Европу. Единственная причина, по которой Москва всегда пыталась пропагандировать эту идею, – сугубо политическая идея. Конечно, недостаток газа на европейском рынке указывает, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок. Надо называть вещи своими именами: Россия ограничивает экспорт, чтобы повысить цены на газ, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока – 2", – сказал министр.

Глава МИД отметил, что применение Третьего энергопакета ЕС ко всем имеющимся и дополнительным газовым маршрутам – "лучшее решение для потребителей газа в Европе".

По словам Кулебы, Украина доказала, что является надежным партнером и украинская ГТС обеспечивала бесперебойные поставки газа.