Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает – Макогон

По его словам, Украина "упорно предлагает, если есть заинтересованность США и Германии, уже сейчас продлить контракт с "Газпромом", не ожидая 2024 года, когда закончится действие соглашения между российским газовым монополистом и "Нафтогазом".

"Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд м³ газа в год... [Россия], скажем так, не отвечает", – отметил Макогон.

Украина предложила скидку на транзит сверх законтрактованных объемов газа всем, кто хочет поставлять через ее ГТС, сообщила 23 октября советник министра энергетики Елена Зеркаль.