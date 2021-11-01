"Газпром" на треть сократил транзит газа через Украину

"Объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 млн м³ в сутки", – написал он.

По словам Макогона, с 1 октября 2021 года транзит через Украину упал до 86 млн м³ в сутки, при этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн м³ в сутки.

С таким объемом поставок компания недопоставит в Евросоюз до конца мая 2021 года около 5 млрд м³.

При этом, согласно соглашению, заключенному между РФ и Украиной, транзит в 2021–2024 годах должен составить 40 млрд м³ в год.