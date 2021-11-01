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"Газпром" на треть сократил транзит газа через Украину

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Транзит через Украину упал до 57 млн м&sup3; в сутки
Транзит через Украину упал до 57 млн м³ в сутки
Фото: Оператор ГТС України / Facebook

С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией. Об этом сообщает в Facedook глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 млн м³ в сутки", – написал он.

По словам Макогона, с 1 октября 2021 года транзит через Украину упал до 86 млн м³ в сутки, при этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн м³ в сутки.

С таким объемом поставок компания недопоставит в Евросоюз до конца мая 2021 года около 5 млрд м³.

При этом, согласно соглашению, заключенному между РФ и Украиной, транзит в 2021–2024 годах должен составить 40 млрд м³ в год.

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Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки".

Теги: Газпром, газ, ГТС, транзит, Сергей Макогон
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