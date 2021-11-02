Зеркаль: Путин начал газовый шантаж Европы, смотря, как наполняется его казна

"В сентябре, когда в Киев приезжал [советник по энергетической безопасности Госдепартамента США] Амос Хохштайн, он рассказывал: "Вы очень нагнетаете, этой зимой не будет никакого кризиса". Путин будет вести себя вежливо, ждать, когда будет запущен "Северный поток – 2", потому что он ему нужен", – рассказала Зеркаль.

А Путин, по ее словам, сделал совсем наоборот: он начал шантаж и стал поднимать ставки.

"Он начал поднимать ставки и смотреть, как наполняется его казна. И сейчас он не зависит ни от чего. У них [России] газа более чем достаточно. У них газовые хранилища заполнены более чем на 99%. Они диктуют все, что хотят, и сейчас фразы о том, что они начнут заполнять хранилища в Европе, – они могут начать заполнять хранилища в Германии, если ФРГ примет соответствующие решение", – отметила советник министра энергетики Украины.