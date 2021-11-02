Зеркаль о предложении Украины России о скидке на транзит газа: В Москве сделали вид, что этот звук не услышали

Президент Владимир Зеленский предложил РФ скидку в размере 50% на транзит сверх законтрактованных объемов газа в Европу, чтобы облегчить кризис в регионе, писало Bloomberg 22 октября. Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает эту мощность всем потенциальным транзитным странам.

По словам Зеркаль, Россия сделала вид, "будто этого не было".

"Они сделали вид, что этот звук они не услышали. Что оно так промелькнуло и прошло мимо… Потому что не вписывается в их игру, – сказала Зеркаль. – Они обвиняют Украину в том, что через нашу страну дорого транспортировать. Так если вам дорого, то мы даже готовы сделать вам скидку. Как вы нам всегда говорили: "Если вам дорого покупать у нас газ, то мы сделаем вам скидки".