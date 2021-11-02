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Зеркаль о предложении Украины России о скидке на транзит газа: В Москве сделали вид, что этот звук не услышали

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Предложение Украины не вписывается в игру РФ, отметила Зеркаль
Предложение Украины не вписывается в игру РФ, отметила Зеркаль
Фото: Lana Zerkal / Facebook

Россия не отреагировала на предложение Украины о скидке на транзит газа в Евросоюз через территорию страны – это "не вписывается в их игру". Об этом 1 ноября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Президент Владимир Зеленский предложил РФ скидку в размере 50% на транзит сверх законтрактованных объемов газа в Европу, чтобы облегчить кризис в регионе, писало Bloomberg 22 октября. Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает эту мощность всем потенциальным транзитным странам.  

По словам Зеркаль, Россия сделала вид, "будто этого не было".

"Они сделали вид, что этот звук они не услышали. Что оно так промелькнуло и прошло мимо… Потому что не вписывается в их игру, – сказала Зеркаль. – Они обвиняют Украину в том, что через нашу страну дорого транспортировать. Так если вам дорого, то мы даже готовы сделать вам скидку. Как вы нам всегда говорили: "Если вам дорого покупать у нас газ, то мы сделаем вам скидки".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физички транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки". С 1 ноября "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 31 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,07%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters. 

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, Москва, ГТС, Министерство энергетики, транзит, Елена Зеркаль, советник, Европа, цена
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