Цена на газ в Европе опустилась до $820 за 1 тыс. м³

Самый низкий показатель на торгах был зафиксирован в 15.21 (€66,3 за 1 МВт-ч). На момент написания новости цена газа установилась на отметке €67 за 1 МВт-ч.

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Оптовые цены на газ начали падать утром 28 октября после заявления президента России Владимира Путина о том, что "Газпрому" необходимо начать плановую работу по повышению объема газа в европейских подземных хранилищах, сообщило Reuters. С таким заявлением Путин обратился к главе "Газпрома" Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал 27 октября.

Аналитик американо-британского поставщика данных о финансовых рынках Refinitiv Марина Цыганкова считает, что верить Путину рано, поскольку Россия не стала бронировать на ноябрь дополнительные транзитные мощности через Украину.