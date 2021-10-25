Протестующие против повышения тарифов ворвались в здание АО "Житомиргаз". Видео

Местные жители протестовали против повышения тарифа, запланированного компанией. Митинг начался в 11 часов. К протестующим никто не вышел, они вырвали двери и зашли в фойе здания, пишет издание.

Около полудня митингующие прорвались дальше и попали в кабинет председателя правления Валентина Ющенко. После общения с ним, которое "сопровождалось бранью и потасовкой", активисты прошли в зал заседаний.

На месте происшествия работает полиция.

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Издание отмечает, что выйти на митинг людей 23 октября призывал мэр Житомира Сергей Сухомлин. Пресс-служба местного горсовета сообщила, что 25 октября АО "Житомиргаз" намерено было объявить о поднятии тарифа на распределение газа в 2,5 раза вопреки позиции правительства и президента. В горсовете подсчитали, что если сейчас цена за транспортировку газа для населения и предприятий составляет 2,016 грн, в случае поднятия тарифа она возрастет до 5,028 грн за м³, что увеличит нагрузку на бюджет каждой семьи в среднем на 600–900 грн в месяц.

Сухомлин подчеркнул, что предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" сознательно не поднимает цену на теплоснабжение, чтобы избежать нагрузки на конечного потребителя.

"Мы должны собраться общиной в понедельник у "Житомиргаза" и решительно выразить свою позицию. Есть подписанный меморандум, чтобы люди критически не почувствовали на себе разницу между закупкой газа и ценой в платежках, а есть монополист, который закладывает себе миллионные прибыли", – говорилось в заявлении мэра города.