Кабмин Украины снизил тариф на газ в два раза для отдельных пользователей

Население будет платить 7,96 грн за 1 м3 вместо 16,8 грн за 1 м3 с учетом налога на добавленную стоимость с 1 октября по 30 ноября 2021 года.

Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить 16,8 грн 1 м3 с учетом НДС.

К поставщику "последней надежды" автоматически переходят все потребители обанкротившихся поставщиков газа, речь идет почти о 600 тыс. потребителей, отмечает "Экономическая правда".