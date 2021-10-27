Кабмин Украины снизил тариф на газ в два раза для отдельных пользователей

Население будет платить 7,96 грн за 1 м3 вместо 16,8 грн за 1 м3 с учетом налога на добавленную стоимость с 1 октября по 30 ноября 2021 года.
Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить 16,8 грн 1 м3 с учетом НДС.
К поставщику "последней надежды" автоматически переходят все потребители обанкротившихся поставщиков газа, речь идет почти о 600 тыс. потребителей, отмечает "Экономическая правда".
Поставщиком "последней надежды" в Украине с 2015 года является НАК "Нафтогаз України". Компания предоставляет услуги населению в случае, если оно остались без газопоставщика, в частности в случае банкротства, окончания или аннулирования лицензии.
Тариф на газ для населения Украины от компании "Нафтогаз" с 1 мая 2021 года составляет 7,96 грн за 1 м³ (с НДС). Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2022 года.