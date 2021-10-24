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В Украине цены на газ могут повлиять на урожай следующего года – Зеркаль

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Зеркаль объяснила, что газ нужен для производства удобрений
Зеркаль объяснила, что газ нужен для производства удобрений
Фото: ЕРА

Из-за высоких цен на газ часть украинских предприятий прекращают свою деятельность. Об этом советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль сообщила "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 23 октября.

"Сейчас в условиях таких высоких цен очень многие предприятия вообще прекращают свою работу. И, к сожалению, это влияет даже на химическую промышленность. И все мы сейчас говорим о ценах на газ в привязке к нашим домам, но опять-таки если посмотреть чуть дальше, то это будет иметь влияние и на урожай следующего года", – сказала она.

Советник министра энергетики подчеркнула, что для сельскохозяйственных работ "нужно иметь также и удобрения, а удобрения производятся из газа".

"Сейчас останавливаются заводы, которые производят эти удобрения, потому что оно просто становится золотым", – объяснила Зеркаль.

Она также отметила, что в хранилищах газа Украины газа больше, чем в хранилищах стран Европы, но "этот весь газ не принадлежит Украине".

Контекст:

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что, хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 21 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,36%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Теги: газ, энергетика, цены, урожай, Елена Зеркаль, советник, минеральные удобрения, цена на газ
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