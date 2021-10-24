В Украине цены на газ могут повлиять на урожай следующего года – Зеркаль

"Сейчас в условиях таких высоких цен очень многие предприятия вообще прекращают свою работу. И, к сожалению, это влияет даже на химическую промышленность. И все мы сейчас говорим о ценах на газ в привязке к нашим домам, но опять-таки если посмотреть чуть дальше, то это будет иметь влияние и на урожай следующего года", – сказала она.

Советник министра энергетики подчеркнула, что для сельскохозяйственных работ "нужно иметь также и удобрения, а удобрения производятся из газа".

"Сейчас останавливаются заводы, которые производят эти удобрения, потому что оно просто становится золотым", – объяснила Зеркаль.

Она также отметила, что в хранилищах газа Украины газа больше, чем в хранилищах стран Европы, но "этот весь газ не принадлежит Украине".