ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Это фундаментальный идиотизм". Аваков обвинил украинские власти в энергетическом кризисе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков: Мы сейчас замерзнем зимой. Дай Бог, чтобы нет, а если?
Аваков: Мы сейчас замерзнем зимой. Дай Бог, чтобы нет, а если? 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал действия украинских властей по подготовке к отопительному сезону. Об этом он говорил 4 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

"Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийной помощи у Беларуси и России: дайте нам электроэнергию. А если [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] скажет: "Не дам"? А если "сначала дам, потом выключу"? Мы к этому шли? Я не знаю такого года, товарищи. Это феноменальный, фундаментальный идиотизм", – сказал Аваков.

По его мнению, "полученные осенью $3 млрд от МВФ" следовало потратить на уголь и газ, вместо чего эти деньги, по словам политика, пошли на "Большое строительство". 

"Хорошее дело, очень важно, очень нужно, подрядчики зарабатывают, проценты идут, все красиво. Но при этом мы сейчас замерзнем зимой. Дай Бог, чтобы нет, а если? И это не единственный тупик", – резюмировал Аваков.

На самом деле Украина не получала в этом году денег от МВФ. Летом Украина заключила соглашение на $350 млн со Всемирным банком (эти деньги правительство обещало отправить на поддержку экономики, помощь уязвимым слоям населения и реформу газового рынка), а в октябре получила транш в €600 млн от ЕС.

По словам Авакова, чтобы справиться со всеми проблемами, президент должен "диверсифицировать и доверять профессионалам". "Каким профессионалам? Министра энергетики раз в три месяца меняют. Да он только будет знать, где у него туалет в министерстве, кто где сидит и кто за что отвечает через три месяца. Поверьте мне, я же министр опытнейший, я знаю, как это работает", – добавил он. 

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение попросить электроэнергию у Беларуси было правильным.

"Мы закупили у Беларуси электроэнергию – так же, как делали и прошлая, и позапрошлая власть – и правильно сделали. Мы закупили, чтобы закрыть свои потребности в электроэнергии, потому что мы заботимся об украинском народе", – заявил Гетманцев.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов отметил, что электросистема Украины еще не интегрирована с европейской. Он подчеркнул, что Беларусь, когда там случаются аварийные отключения, также запрашивает помощь у Украины. 

Контекст:

13 ноября 2015 года Украина прекратила импорт российской электроэнергии и возобновила его осенью 2019-го, после внесения поправок в законы в сфере использования ядерной энергии.

В марте 2020 года поставки электроэнергии из России снова были приостановлены.

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения “Чистая энергия“. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Теги: Беларусь, Арсен Аваков, газ, уголь, энергетика, отопительный сезон, электроэнергия, Тимофей Милованов, Даниил Гетманцев, энергия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский клипмейкер Таня Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер
Украинский клипмейкер Таня Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер
Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"
Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"
"Платье подчеркивает свисающую грудь", "Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще". Волочкова снялась в ультрамини
"Платье подчеркивает свисающую грудь", "Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще". Волочкова снялась в ультрамини
"Получилось зашибись". Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой
"Получилось зашибись". Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой
"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына
"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына
"Надя ушла в отрыв". Дорофеева в стрингах станцевала стриптиз
"Надя ушла в отрыв". Дорофеева в стрингах станцевала стриптиз
  Аурика Ротару: После смерти мужа думала, что не буду больше петь. Соня заставила работать
  Аурика Ротару: После смерти мужа думала, что не буду больше петь. Соня заставила работать
"Ужасное фото, пися почти наружу", "Между ног грустный огурчик висит". Волочкова снялась в микробикини, расставив ноги
"Ужасное фото, пися почти наружу", "Между ног грустный огурчик висит". Волочкова снялась в микробикини, расставив ноги
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
"Красотуля", "Замерзла". Узерли показала пятую точку в облегающих брюках
"Красотуля", "Замерзла". Узерли показала пятую точку в облегающих брюках
"Голая всадница на Пегасе". Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем
"Голая всадница на Пегасе". Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок
Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио
Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (460322)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (457025)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (170567)
4
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (116733)
5
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (106429)
6
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь (88642)
7
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (80616)
8
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (74897)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS