"Это фундаментальный идиотизм". Аваков обвинил украинские власти в энергетическом кризисе

Аваков: Мы сейчас замерзнем зимой. Дай Бог, чтобы нет, а если? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийной помощи у Беларуси и России: дайте нам электроэнергию. А если [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] скажет: "Не дам"? А если "сначала дам, потом выключу"? Мы к этому шли? Я не знаю такого года, товарищи. Это феноменальный, фундаментальный идиотизм", – сказал Аваков.

По его мнению, "полученные осенью $3 млрд от МВФ" следовало потратить на уголь и газ, вместо чего эти деньги, по словам политика, пошли на "Большое строительство".

"Хорошее дело, очень важно, очень нужно, подрядчики зарабатывают, проценты идут, все красиво. Но при этом мы сейчас замерзнем зимой. Дай Бог, чтобы нет, а если? И это не единственный тупик", – резюмировал Аваков.

На самом деле Украина не получала в этом году денег от МВФ. Летом Украина заключила соглашение на $350 млн со Всемирным банком (эти деньги правительство обещало отправить на поддержку экономики, помощь уязвимым слоям населения и реформу газового рынка), а в октябре получила транш в €600 млн от ЕС.

По словам Авакова, чтобы справиться со всеми проблемами, президент должен "диверсифицировать и доверять профессионалам". "Каким профессионалам? Министра энергетики раз в три месяца меняют. Да он только будет знать, где у него туалет в министерстве, кто где сидит и кто за что отвечает через три месяца. Поверьте мне, я же министр опытнейший, я знаю, как это работает", – добавил он.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение попросить электроэнергию у Беларуси было правильным.

"Мы закупили у Беларуси электроэнергию – так же, как делали и прошлая, и позапрошлая власть – и правильно сделали. Мы закупили, чтобы закрыть свои потребности в электроэнергии, потому что мы заботимся об украинском народе", – заявил Гетманцев.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов отметил, что электросистема Украины еще не интегрирована с европейской. Он подчеркнул, что Беларусь, когда там случаются аварийные отключения, также запрашивает помощь у Украины.