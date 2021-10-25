ЕС выделил Украине транш в размере €600 млн

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени ЕС выделила Украине первый транш программы макрофинансовой помощи Фото: EPA

"Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты €600 млн в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает €4,4 млрд", – отмечается в релизе.

По словам вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, Украина приложила "значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом".

"Эти выплаты являются не только осязаемым доказательством нашей солидарности с украинским народом, но и отражением того, что Украина продолжает выполнять важнейшие обязательства по реформе, согласованные с МВФ и Комиссией", – добавил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.