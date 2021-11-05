Запасы газа в хранилищах Украины составляют более 18 млрд кубометров – Галущенко

"На сегодня запас газа в хранилищах составляет более 18 млрд м³, и такой уровень заполненности подземных хранилищ превышает на 13% средние показатели в период с 2011-го по 2019 год", – отметил министр.

Галущенко добавил, что такой уровень подтверждает готовность украинских газохранилищ к прохождению зимы.

"Что является важным, так это то, что "Нафтогаз" имеет достаточный финансовый ресурс для дополнительного импорта природного газа и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона", – сказал он.