Шмыгаль объявил об увеличении Украиной собственной добычи газа

"Увеличение собственной добычи газа. На этой неделе "Нафтогаз" запустил новую газовую скважину на Яблоновском месторождении производительностью более 365 тыс. м³ газа в сутки. Рост собственной добычи – это одна из трех ключевых задач, которые государство ставит перед руководством "Нафтогазу", – написал он.

По данным главы правительства, за последний год украинская власть подписала восемь соглашений о распределении продукции.

"По этим соглашениям инвестиции в разведку и добычу голубого топлива составят более 10 млрд. грн., а первый газ в рамках этих проектов может начать добываться уже в следующем году", – объяснил Шмыгаль.