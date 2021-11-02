В "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы

"2 ноября в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины компания вынуждена активировать аварийную помощь из Беларуси. Причиной дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдались существенная переработка на ГЭС и снижение генерации возобновляемыми источниками энергии", – сказано в пресс-релизе.

Сегодня с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.

"Почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и аварийность на ТЭС ДТЭК вынудили системного оператора обратиться за аварийной помощью к Беларуси", – пишет УНИАН.

В агентстве отметили, что запасы угля на государственных ТЭС упали до критической отметки.

"Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля. Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. тонн, что ниже минимально гарантированного уровня. В течение сентября – октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования – по одному энергоблоку на каждой электростанции", – отмечает УНИАН.