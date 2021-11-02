Шмыгаль: Физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси есть. Вопрос – воспользуется ли этим рынок

Шмыгаль: Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то, очевидно, она физически возможна. Пока контрактов об импорте нет Фото: kmu.gov.ua

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на брифинге в ходе визита в Запорожскую область, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. То есть физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку – воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такие возможности есть", – сказал глава правительства.

Он сообщил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт.

"Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то, очевидно, она физически возможна. Пока контрактов об импорте нет", – добавил Шмыгаль.