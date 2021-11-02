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Шмыгаль: Физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси есть. Вопрос – воспользуется ли этим рынок

Шмыгаль: Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то, очевидно, она физически возможна. Пока контрактов об импорте нет
Шмыгаль: Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то, очевидно, она физически возможна. Пока контрактов об импорте нет
Фото: kmu.gov.ua

Физическая возможность поставок электроэнергии из Беларуси в Украину существует, так как Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не продлила с 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из этой страны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на брифинге в ходе визита в Запорожскую область, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. То есть физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку – воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такие возможности есть", – сказал глава правительства.

Он сообщил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт. 

"Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то, очевидно, она физически возможна. Пока контрактов об импорте нет", – добавил Шмыгаль. 

Контекст:

"РБК-Украина" писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. По информации агентства, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус 30 октября заявил, что Украина не будет с 1 ноября импортировать электроэнергию ни из России, ни из Беларуси – аукционы по продаже электроэнергии были отменены. 

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

НКРЭКУ на заседании 29 сентября продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, уголь, энергетика, импорт, электроэнергия, НКРЭКУ, Денис Шмыгаль, энергосистема
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