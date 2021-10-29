Россия с 1 ноября остановит поставки энергетического угля в Украину – Герус

ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из США Фото: depositphotos.com

"Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозили компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)", – пояснил депутат.

Герус, ссылаясь на участников рынка, указал, что запрет распространяется на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

"Такие действия РФ похожи на ее действия осенью 2014 года", – добавил глава комитета.