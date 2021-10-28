Частные ТЭС в октябре импортировали в шесть раз больше угля, чем государственные – СМИ

"В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тыс. тонн угля. На сегодняшний день общий объем импорта угля за октябрь составляет 216,5 тыс. тонн", – сказано в сообщении Минэнерго.
По информации министерства, частные тепловые электростанции в октябре импортировали 186 тыс. тонн угля.
"В ноябре ожидается импорт угля в объеме 5 тыс. тонн. Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн – государственная компания "Центрэнерго", – отметили в ведомстве.
С начала октября на государственные ТЭС поступило 258 тыс. тонн угля, на частные – 1,1 млн тонн.
"РБК-Украина" писало, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство. В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь.