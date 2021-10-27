С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС – СМИ

НКРЭКУ на заседании 29 сентября продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 ноября Фото: depositphotos.com

"НАЭК "Энергоатом" выкупила сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВт. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Комьюнити", – сказано в сообщении агентства.

"РБК-Украина" отмечает, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно.

"Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь. В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Государственные ТЭС импорт не осуществляли", – сказано в сообщении.