ДТЭК Ахметова законтрактовал дополнительную партию угля из США

По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля Фото: depositphotos.com

"ДТЭК и международной компанией HC Trading достигнута договоренность о дополнительной судебной партии американского угля объемом 60 тыс. т. Ожидается, что поставка прибудет в Украину в середине ноября", – сказано в сообщении.

В ноябре ДТЭК ожидает поставку двух партий угля из США, суммарный объем которых составит 135 тыс. т. В целом законтрактованный компанией ДТЭК объем угля из США достиг 285 тыс. т.

ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе:

из Польши – 320 тыс. т;

США – 150 тыс. т.

По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

По оценкам советника премьер-министра Юрия Бойко, ТЭС не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде, но ситуация на ТЭС "ДТЭК Энерго", а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО "Центрэнерго" позволяют говорить о возможности прохождения ими ОЗП в штатном режиме, писало агентство "Интерфакс-Украина".