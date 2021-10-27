"Кто-то хочет быть умным задним числом". Гонтарева опровергла свою причастность к поставкам угля из ОРДЛО

"На пресс-конференцию выходит глава СБУ [Иван] Баканов вместе с генпрокурором. Они слышали что-то, где Медведчук говорил о НБУ. Я пыталась послушать эти пленки, поговорить со своими коллегами из НБУ. И все мы однозначно пришли к выводу, что НБУ он там упомянул только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях. НБУ мешал всем, кто хотел производить такие расчеты", – сказала она.

Экс-глава НБУ подчеркнула, что Медведчук мог упоминать НБУ в связи с тем, что Нацбанк "закрыл все банковские и небанковские учреждения" на оккупированных территориях, "у всех отобрал лицензии".

"Я могу вам сказать, что я ни разу в жизни Медведчука не видела и не слышала. Как можно рассказывать, что я вступила в сговор с Медведчуком? Вместо того, чтобы всем нам, работникам банка того времени, выдать медаль героев Украины... Потому что в первый день, когда я вышла на работу, захватили наше Донецкое территориальное отделение НБУ. А на следующий день, на второй мой рабочий день, похоже, захватили Луганское отделение НБУ. И мы там боролись... А сейчас кто-то хочет быть умным задним числом", – заявила Гонтарева.