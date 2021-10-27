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"Кто-то хочет быть умным задним числом". Гонтарева опровергла свою причастность к поставкам угля из ОРДЛО

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В деле о поставках угля в ОРДЛО фигурирует Медведчук
В деле о поставках угля в ОРДЛО фигурирует Медведчук
Фото: pixabay.com

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева опровергла свою причастность к незаконным поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса в деле, где фигурирует нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Об этом она заявила "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 27 октября.

"На пресс-конференцию выходит глава СБУ [Иван] Баканов вместе с генпрокурором. Они слышали что-то, где Медведчук говорил о НБУ. Я пыталась послушать эти пленки, поговорить со своими коллегами из НБУ. И все мы однозначно пришли к выводу, что НБУ он там упомянул только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях. НБУ мешал всем, кто хотел производить такие расчеты", – сказала она.

Экс-глава НБУ подчеркнула, что Медведчук мог упоминать НБУ в связи с тем, что Нацбанк "закрыл все банковские и небанковские учреждения" на оккупированных территориях, "у всех отобрал лицензии".

"Я могу вам сказать, что я ни разу в жизни Медведчука не видела и не слышала. Как можно рассказывать, что я вступила в сговор с Медведчуком? Вместо того, чтобы всем нам, работникам банка того времени, выдать медаль героев Украины... Потому что в первый день, когда я вышла на работу, захватили наше Донецкое территориальное отделение НБУ. А на следующий день, на второй мой рабочий день, похоже, захватили Луганское отделение НБУ. И мы там боролись... А сейчас кто-то хочет быть умным задним числом", – заявила Гонтарева.

Контекст:

Гонтарева занимала пост главы Нацбанка в 20142018 годах.

8 октября 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

В тот день Баканов говорил, что СБУ отрабатывает версию причастности Гонтаревой и пятого президента Украины Петра Порошенко к незаконным поставкам угля из ОРДЛО.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку также 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Теги: СБУ, Виктор Медведчук, уголь, НБУ, энергетика, Валерия Гонтарева, Нацбанк, спецслужбы, ОРДЛО, Иван Баканов
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