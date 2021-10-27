Гонтарева об "офшорах Зеленского": Так работал весь бизнес в Украине

"Они были не единственными – так работал весь бизнес в стране. И это нужно было менять. Поэтому здесь претензий ни к Зеленскому, ни к его команде я не выдвигала бы", – сказала она.

Экс-глава НБУ назвала "интересным" моментом фигурирующее в расследовании "отмывание $40 млн через счета компании", к которым причастен Зеленский.

"Мне трудно сказать, прошли ли эти деньги как отмывание, были ли эти деньги заплачены компании за какую-то работу, знала ли компания, что эти деньги имели грязное происхождение. Здесь мне сложно сказать. Но показывающие документы говорят о том, что это факт, и эти транзакции были, и эти ворованные деньги "ПриватБанка" таки прошли через компанию "Квартала 95". Знала ли сама команда о том, что эти деньги были украдены? Ну, я сомневаюсь, что она знала и это намеренно делала. Опять-таки это мои предположения", – объяснила Гонтарева.

Экс-глава НБУ утверждает, что в свое время на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины говорила о необходимости "делать амнистию капиталов".

"Я принесла и показала документы, что весь наш крупный и средний бизнес страны давным-давно был не только закредитован из-за границы, но и имел свою корпоративную структуру, которая базировалась на зарубежных компаниях", – отметила Гонтарева.