Cотрудник СБУ пытался сорвать показ фильма об офшорах Зеленского – "Слідство.Інфо"

Офис президента Украины не увидел ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Утром 3 октября, в день премьеры, нам пишет руководитель малой оперы, что "кина не будет", – сказал журналист проекта Дмитрий Реплянчук.

Авторы материала установили личность и номер телефона, с которого звонили в Киевскую горадминистрацию с требованием не показывать фильм. По словам Реплянчука, реального владельца номера вычислить было непросто, поскольку деклараций сотрудников СБУ нет в открытом доступе. Поэтому авторы расследования изучали банковские документы.

"Номер при регистрации указывал Александр Новиков. В этих документах он указал, что учился в Национальной академии внутренних дел, а потом начал работать в управлении СБУ в Киеве и области. Наши источники в пенсионной системе подтвердили, что Новиков в 2021 году получал зарплату именно в этом управлении СБУ", – рассказали журналисты.

На просьбу расследователей прокомментировать срыв показа фильма Новиков не ответил. Тогда журналисты решили с ним встретиться. В ответ на вопрос, зачем нужно було звонить чиновникам КГГА, Новиков сказал: "У меня были рабочие вопросы, с угрозами я не звонил".

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Видео: slidstvo info / YouTube