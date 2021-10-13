ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Cотрудник СБУ пытался сорвать показ фильма об офшорах Зеленского – "Слідство.Інфо"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Офис президента Украины не увидел ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского
Офис президента Украины не увидел ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Сотрудник Службы безопасности Украины пытался сорвать показ фильма "Офшор 95" об офшорах президента Украины Владимира Зеленского в здании Киевской малой оперы. Об этом сообщили журналисты проекта "Слідство.Інфо" 13 октября.

"Утром 3 октября, в день премьеры, нам пишет руководитель малой оперы, что "кина не будет", – сказал журналист проекта Дмитрий Реплянчук. 

Авторы материала установили личность и номер телефона, с которого звонили в Киевскую горадминистрацию с требованием не показывать фильм. По словам Реплянчука, реального владельца номера вычислить было непросто, поскольку деклараций сотрудников СБУ нет в открытом доступе. Поэтому авторы расследования изучали банковские документы. 

"Номер при регистрации указывал Александр Новиков. В этих документах он указал, что учился в Национальной академии внутренних дел, а потом начал работать в управлении СБУ в Киеве и области. Наши источники в пенсионной системе подтвердили, что Новиков в 2021 году получал зарплату именно в этом управлении СБУ", – рассказали журналисты.

На просьбу расследователей прокомментировать срыв показа фильма Новиков не ответил. Тогда журналисты решили с ним встретиться. В ответ на вопрос, зачем нужно було звонить чиновникам КГГА, Новиков сказал: "У меня были рабочие вопросы, с угрозами я не звонил".

ВИДЕО
Видео: slidstvo info / YouTube
Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур украинского бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее собственником был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Документы позволили установить, что у компаний кварталовцев в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании, в том числе в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Бейкер-стрит, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн, писало "Слідство.Інфо".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. Там подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело "ПриватБанка", и изучается. В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что проверяют декларацию Зеленского на фоне офшорного скандала.

Теги: СБУ, КГГА, расследование, Владимир Зеленский, журналисты, офшор, Pandora Papers
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
  Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию
Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию G
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS