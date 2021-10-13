Cотрудник СБУ пытался сорвать показ фильма об офшорах Зеленского – "Слідство.Інфо"

"Утром 3 октября, в день премьеры, нам пишет руководитель малой оперы, что "кина не будет", – сказал журналист проекта Дмитрий Реплянчук.
Авторы материала установили личность и номер телефона, с которого звонили в Киевскую горадминистрацию с требованием не показывать фильм. По словам Реплянчука, реального владельца номера вычислить было непросто, поскольку деклараций сотрудников СБУ нет в открытом доступе. Поэтому авторы расследования изучали банковские документы.
"Номер при регистрации указывал Александр Новиков. В этих документах он указал, что учился в Национальной академии внутренних дел, а потом начал работать в управлении СБУ в Киеве и области. Наши источники в пенсионной системе подтвердили, что Новиков в 2021 году получал зарплату именно в этом управлении СБУ", – рассказали журналисты.
На просьбу расследователей прокомментировать срыв показа фильма Новиков не ответил. Тогда журналисты решили с ним встретиться. В ответ на вопрос, зачем нужно було звонить чиновникам КГГА, Новиков сказал: "У меня были рабочие вопросы, с угрозами я не звонил".
Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
Журналисты "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур украинского бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.
Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее собственником был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.
Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.
Документы позволили установить, что у компаний кварталовцев в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании, в том числе в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Бейкер-стрит, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн, писало "Слідство.Інфо".
В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. Там подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело "ПриватБанка", и изучается. В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что проверяют декларацию Зеленского на фоне офшорного скандала.