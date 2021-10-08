НАБУ по запросу СМИ проверяет данные об офшоре, который есть у нардепа от "Слуги народа" Шуляк

Информацию "Українських новин" о Шуляк НАБУ направило также в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Фото: lb.ua

"Українські новини" пишут, что в своем запросе обратились к бюро за данными, проводились ли проверки бенефициара InfrairAssets LTD, а также о том, что InfrairAssets LTD является одним из соучредителей и бенефициаров ООО "Криэйтор", другим соучредителем и бенефициаром которой является сама Шуляк. Журналисты также просили НАБУ проверить информацию из СМИ о возможном наличии у Шуляк незадекларированных драгоценностей.

"Национальное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании предоставленной вами информации. Кроме того, указанная информация направлена в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для соответствующего реагирования", – цитирует агентство полученный ответ.