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ПОЛИТИКА

НАБУ по запросу СМИ проверяет данные об офшоре, который есть у нардепа от "Слуги народа" Шуляк

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Информацию "Українських новин" о Шуляк НАБУ направило также в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
Информацию "Українських новин" о Шуляк НАБУ направило также в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
Фото: lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро в ответе на запрос агентства "Українські новини" сообщило, что проверяет информацию о том, что народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк является конечным бенефициаром компании InfrairAssets LTD (Британские Виргинские острова).

"Українські новини" пишут, что в своем запросе обратились к бюро за данными, проводились ли проверки бенефициара InfrairAssets LTD, а также о том, что InfrairAssets LTD является одним из соучредителей и бенефициаров ООО "Криэйтор", другим соучредителем и бенефициаром которой является сама Шуляк. Журналисты также просили НАБУ проверить информацию из СМИ о возможном наличии у Шуляк незадекларированных драгоценностей.

"Национальное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании предоставленной вами информации. Кроме того, указанная информация направлена в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для соответствующего реагирования", – цитирует агентство полученный ответ.

Контекст:

В июне 2021 года по результатам автоматической проверки НАПК начало полную проверку деклараций 63 должностных лиц, которые компьютерная система логического и арифметического контроля признала рисковыми. В этот список вошла декларация Шуляк, сообщала пресс-служба ведомства.

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам нынешнего президента Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия 6 октября на брифинге в Верховной Раде заявил, что не видит ничего плохого в офшорах"У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс", – сказал Арахамия.

Теги: антикоррупционное бюро, расследование, НАБУ, драгоценности, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, офшор, Слуга народа, Елена Шуляк
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