Нардеп Шуляк заявила, что принятие законопроекта №5600 без изменений обрушит рынок недвижимости

"Сейчас в текст законопроекта внесены как минимум две правки. 18% НДФЛ (налог на доходы физлиц. – "ГОРДОН") при продаже третьей и более квартиры за год платится от разницы в цене. Кроме того, отменен пункт о том, что после первой продажи нужно снова и снова платить НДС на квартиру. Обе эти нормы достаточно серьезно ударили бы по рынку недвижимости в случае их принятия. Будем надеяться, что их все-таки не проголосуют. Потому что, если проголосуют, это будет очень плохо для развития рынка, для его участников", – отметила политик.
В случае принятия проекта закона в такой редакции цены на недвижимость вырастут для конечного покупателя на треть, прогнозирует она.
"Если компаниям-инвесторам и посредникам придется повторно платить 20% НДС, то это увеличит стоимость для конечного покупателя. А если добавить еще 18% НДФЛ, то цена вырастет на треть. Что может затормозить и даже обрушить рынок недвижимости. Что ударит по производителям стройматериалов, строителям, вообще по всему легальному рынку. Приняв эти аргументы во внимание, комитет по налогам Верховной Рады пока убрал скандальные нормы. Важно, чтобы законопроект был принят без них", – подчеркнула Шуляк.
Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. "Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию", – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтении документ значительно доработали, отмечал нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко. По его информации, законопроект планируют вынести на голосование 23 сентября.