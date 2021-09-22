Нардеп Шуляк заявила, что принятие законопроекта №5600 без изменений обрушит рынок недвижимости

Елена Шуляк: Комитет по налогам Верховной Рады пока убрал скандальные нормы. Важно, чтобы законопроект был принят без них Фото: Olena Shuliak / Facebook

"Сейчас в текст законопроекта внесены как минимум две правки. 18% НДФЛ (налог на доходы физлиц. – "ГОРДОН") при продаже третьей и более квартиры за год платится от разницы в цене. Кроме того, отменен пункт о том, что после первой продажи нужно снова и снова платить НДС на квартиру. Обе эти нормы достаточно серьезно ударили бы по рынку недвижимости в случае их принятия. Будем надеяться, что их все-таки не проголосуют. Потому что, если проголосуют, это будет очень плохо для развития рынка, для его участников", – отметила политик.

В случае принятия проекта закона в такой редакции цены на недвижимость вырастут для конечного покупателя на треть, прогнозирует она.

"Если компаниям-инвесторам и посредникам придется повторно платить 20% НДС, то это увеличит стоимость для конечного покупателя. А если добавить еще 18% НДФЛ, то цена вырастет на треть. Что может затормозить и даже обрушить рынок недвижимости. Что ударит по производителям стройматериалов, строителям, вообще по всему легальному рынку. Приняв эти аргументы во внимание, комитет по налогам Верховной Рады пока убрал скандальные нормы. Важно, чтобы законопроект был принят без них", – подчеркнула Шуляк.