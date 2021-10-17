ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"То же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко". Зеленский впервые прокомментировал расследование о его офшорах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Отмыванием в 2019 году никаких денег не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95"
Зеленский: Отмыванием в 2019 году никаких денег не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает, что его имя может фигурировать в офшорном расследовании Panama Papers. Об этом он сказал в интервью ICTV, фрагменты которого канал показал 17 октября.

"Честно говоря, сюжет не очень, говорю как профессионал. Ничего нового, это для меня было как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах олигарха [Петра] Порошенко, который показывал [его], так как понимал, что ничего против меня нет, грязи никакой против меня нет. Если вы посмотрите дебаты, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от [бизнесмена Игоря] Коломойского". Все это старая история", – считает он.

По словам Зеленского, расследование свидетельствует о том, что найти ничего против него, как президента, не удалось.

"Все, что я делал до 2019 года, – это люди знают. Это телевидение и кино... Во времена [тогдашнего президента Виктора] Януковича все структуризировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, на которую все давили, все хотели влиять", – подчеркивает президент.

Зеленский отмечает, что в то время налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно".

"Поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса... Отмыванием в 2019 году никаких денег, и с 2012-го, и с 2001-го и в 2019-м не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", – добавил он.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур украинского бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1". Журналисты предположили, что через офшорные фирмы Зеленский и его соратники могли отмывать деньги "ПриватБанка".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. Там подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело "ПриватБанка", и изучается. В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что проверяют декларацию Зеленского на фоне офшорного скандала.

Теги: Украина, расследование, Владимир Зеленский, офшор, Pandora Papers
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вам фак показывают, а вы радуетесь". Maruv в корсете садо-мазо показала средний палец
"Вам фак показывают, а вы радуетесь". Maruv в корсете садо-мазо показала средний палец
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Почему без Натальи?", "Они вычеркнули ее из своей жизни". Ольга Сумская отпраздновала 88-летие мамы без родной сестры
"Почему без Натальи?", "Они вычеркнули ее из своей жизни". Ольга Сумская отпраздновала 88-летие мамы без родной сестры
  Тина Кароль после ухода с шоу "Голос країни" и "Танцев со звездами" рассказала, планирует ли участвовать в других проектах
Тина Кароль после ухода с шоу "Голос країни" и "Танцев со звездами" рассказала, планирует ли участвовать в других проектах
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Упражнение реально сложное". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал энергичный танец, стоя на полу в позе планки
"Упражнение реально сложное". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал энергичный танец, стоя на полу в позе планки
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS