"То же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко". Зеленский впервые прокомментировал расследование о его офшорах

Зеленский: Отмыванием в 2019 году никаких денег не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95" Фото: president.gov.ua

"Честно говоря, сюжет не очень, говорю как профессионал. Ничего нового, это для меня было как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах олигарха [Петра] Порошенко, который показывал [его], так как понимал, что ничего против меня нет, грязи никакой против меня нет. Если вы посмотрите дебаты, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от [бизнесмена Игоря] Коломойского". Все это старая история", – считает он.

По словам Зеленского, расследование свидетельствует о том, что найти ничего против него, как президента, не удалось.

"Все, что я делал до 2019 года, – это люди знают. Это телевидение и кино... Во времена [тогдашнего президента Виктора] Януковича все структуризировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, на которую все давили, все хотели влиять", – подчеркивает президент.

Зеленский отмечает, что в то время налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно".

"Поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса... Отмыванием в 2019 году никаких денег, и с 2012-го, и с 2001-го и в 2019-м не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", – добавил он.