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ПОЛИТИКА

Гонтарева: Когда сожгли мой дом, я сказала, что это угроза всем реформаторам, включая Зеленского. Может, он испугался

Экс-глава Национального банка Украины заявила, что Украина идет в неправильном направлении, и посоветовала президенту Владимиру Зеленскому избавиться от людей бизнесмена Игоря Коломойского во власти.

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Гонтарева: Зеленский же симпатичный молодой парень. Может, он проснется? Может, поймет?
Гонтарева: Зеленский же симпатичный молодой парень. Может, он проснется? Может, поймет? 
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что украинские власти свернули реформы и страна движется не в том направлении. Такое мнение она высказала в интервью газете "Факты", которое вышло 17 июля. 

Она убеждена, что в первую очередь это связано с влиянием бизнесмена Игоря Коломойского на украинскую политику. 

"Я вам говорю, с чего надо начать: людей Коломойского как минимум не должно быть в правящей партии. Пусть сам президент сделает свой выбор. Когда сожгли мой дом, я сказала, что это угроза всем реформаторам, включая [президента Владимира] Зеленского. Если он будет реформатором, против него развернут такую же кампанию. Вполне может дойти и до физических угроз. Не знаю, может, он испугался. Все-таки мы все ждали, чтобы он продолжил наши реформы. И он обещал это всему миру. Теперь весь мир видит (почитайте международную прессу), что у нас свернули реформы и Украина идет в неправильном направлении", – сказала Гонтарева. 

Она считает, что Зеленский должен избавиться от людей Коломойского и показать, "что он не с ними". 

"Вот вы задали вопрос: Зеленский за международное сообщество или за Коломойского? Если в парламентском монобольшинстве есть люди, которые сносят правительство и дискредитируют независимый Национальный банк, то первое, что президент должен сделать,  избавиться от них. Они не должны находиться в правящей партии. Это первый и очень простой шаг  показать всему миру, что он как минимум не с ними", – убеждена Гонтарева.

Бывшая глава НБУ считает, что негативное влияние на финансовый сектор Украины оказывают и нереформированные судебная и правоохранительная системы.

"То, что сейчас происходит, – это даже не вина Зеленского. Реформы судебной системы, правоохранительных органов, СБУ, прокуратуры не были сделаны и в предыдущие пять лет. Понимаете, если у вас нет судебной системы, то реформы, которые можно сделать в Минфине, в "Нафтогазі", в Нацбанке  везде, не имеют смысла. Я с 2015 года во всех своих публичных выступлениях и на [заседании] совета реформ, и с парламентской трибуны напоминала, что никто из владельцев банков-должников, которые мы закрыли, включая [Олега] Бахматюка, [Константина] Жеваго, [Олега] Климова, [Дмитрия] Фирташа, [Николая] Лагуна, не понес ответственности", – отметила она. 

По мнению Гонтаревой, вместо того чтобы проводить реформы, Зеленский "назначает своих друзей на ключевые должности".

"Помните, как он обещал, что не будет "никаких кумовьев". В итоге трудоустроены почти вся студия "Квартал 95" и все его школьные друзья. Недавно исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала сестра соседки Зеленского по Кривому Рогу (Верховная Рада 16 июля назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины, СМИ писали, что президент якобы переписал бизнес в Италии на сестру Пищанской Светлану. "ГОРДОН"). Это уже даже не кумовство. Но Зеленский же симпатичный молодой парень. Может, он проснется? Может, поймет? Иначе страна будет продолжать сваливаться, к сожалению, в полный хаос. А мне этого очень не хочется. Все-таки хочется верить, что мы не зря делали наши реформы", – сказала экс-глава НБУ.

Гонтарева возглавляла Национальный банк Украины с июня 2014 года по март 2018-го. После отставки она переехала в Лондон.

В июне 2019 года Гонтарева заявила, что ей угрожает Коломойский. "ПриватБанк", которым ранее владел бизнесмен вместе с Геннадием Боголюбовым, был национализирован, когда Гонтарева возглавляла НБУ. "Он [Коломойский] хочет отзыва всех связанных с делом "ПриватБанка" исков против него по всему миру. А Национальный банк ему мешает", – сказала она.

В сентябре неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

После пожара Коломойский заявил, что не сочувствует Гонтаревой, поскольку у нее "всего один дом сгорел". Бизнесмен сказал, что Гонтарева "никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница", которая "будет сидеть за решеткой". 

Теги: НБУ, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, реформы, Валерия Гонтарева, Константин Жеваго, Владимир Зеленский, Нацбанк, Олег Бахматюк, студия Квартал 95, Николай Лагун
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