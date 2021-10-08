СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует Медведчук

"Что касается Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой – сложный вопрос. Сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию по поводу причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу", – сказал он.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. Гонтарева занимала пост главы Нацбанка в 2014–2018 годах.