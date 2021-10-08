Прокуратура будет просить суд арестовать Медведчука с залогом в 1 млрд грн

"Прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн. Почему такая сумма? Потому что другой фигурант, о котором мы сегодня говорили, – мы шли в суд с таким же ходатайством: содержание под стражей или залог в 1 млрд грн", – сказала она.

Вероятно, речь идет о советнике бывшего министра энергетики Украины Сергее Кузяре, фигурирующем в этом деле. Его в сентябре арестовали с альтернативой залога в 500 млн грн.