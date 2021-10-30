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Герус заявил, что Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ и Беларуси с 1 ноября

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В Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
В Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Фото: depositphotos.com

Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Беларуси с 1 ноября, заявил в Telegram нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

СМИ писали, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Герус опровергает эти сообщения.

"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены", – написал он.

По информации нардепа на 29 октября, на государственных ТЭС и ТЭЦ было 675 тонн угля. Гарантированные запасы угля (минимальные запасы, которые обязательно должны соблюдаться согласно условиям ведения лицензионной деятельности) не выдерживались на семи теплоэлектростанциях, уточнил он.

Кроме того, как пишет Герус, Кабинет Министров Украины вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины должны до 15 ноября провести внеплановые проверки компаний – собственников ТЭС и ТЭЦ относительно соблюдения лицензионных условий по обеспечению ими гарантированных запасов топлива.

Контекст:

"РБК-Украина" писало, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

НКРЭКУ на заседании 29 сентября продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, импорт, электроэнергия, ТЭС, ТЭЦ, НКРЭКУ, Андрей Герус, проверки
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