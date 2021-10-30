Герус заявил, что Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ и Беларуси с 1 ноября

В Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси Фото: depositphotos.com

СМИ писали, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Герус опровергает эти сообщения.

"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены", – написал он.

По информации нардепа на 29 октября, на государственных ТЭС и ТЭЦ было 675 тонн угля. Гарантированные запасы угля (минимальные запасы, которые обязательно должны соблюдаться согласно условиям ведения лицензионной деятельности) не выдерживались на семи теплоэлектростанциях, уточнил он.

Кроме того, как пишет Герус, Кабинет Министров Украины вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины должны до 15 ноября провести внеплановые проверки компаний – собственников ТЭС и ТЭЦ относительно соблюдения лицензионных условий по обеспечению ими гарантированных запасов топлива.