В партии "Наш край" потребовали льготные тарифы для семей, пользующихся электроотоплением

Предыдущий льготный тариф действовал на первые 3000 кВт-ч в месяц, но эту норму правительство отменило Фото: depositphotos.com

"600 тыс. семей, которые обогревают свои дома электроэнергией и пользовались сниженным тарифом, в этот отопительный сезон поставлены правительством в кризисные условия. Их тариф на электроэнергию увеличен в два раза по сравнению с прошлым отопительным сезоном: вместо 90 коп./кВт-ч – 1,68 грн/кВт-ч. То же касается жителей не газифицированных домов, не оборудованных центральным отоплением, многодетных и приемных семей или семейных детских домов. Всем им правительство отменило льготный тариф", – рассказал Мазурчак.

Он отметил, что предыдущий льготный тариф действовал на первые 3000 кВт-ч в месяц, но эту норму правительство отменило.

"С 1 января 2021 года правительство отменило все льготы на электроэнергию, введя единый тариф 1,68 грн за кВт-ч, в том числе при использовании электричества для отопления жилья. Таким образом, стоимость отопления электроэнергией резко выросла почти вдвое. И если в первом квартале текущего года в ручном режиме льготу предоставили людям, то в этот отопительный сезон ее восстанавливать не собираются", – заявил политик.

С января и до окончания прошлого отопительного сезона на такие субсидии были выделены бюджетные средства в размере 1,4 млрд грн, напомнил он.

"В нынешнем отопительном сезоне, как проинформировали в Минсоцполитики, предоставление компенсации уже не предусмотрено. Соответственно домохозяйствам, которые используют электроотопление, придется платить по фиксированному тарифу и уже не рассчитывать на "субсидии на свет", – подытожил Мазурчак.

В партии "Наш край" потребовали от Кабмина срочно принять постановление о субсидировании электроотопления (до 3000 кВт-ч в месяц) на этот отопительный сезон и предусмотреть на это деньги в бюджете на 2021-й и 2022 годы.