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В партии "Наш край" потребовали льготные тарифы для семей, пользующихся электроотоплением

Предыдущий льготный тариф действовал на первые 3000 кВт-ч в месяц, но эту норму правительство отменило
Предыдущий льготный тариф действовал на первые 3000 кВт-ч в месяц, но эту норму правительство отменило
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины "забыл" о 600 тыс. домохозяйств, которые пользуются электричеством для отопления жилья, так как на этот осенне-зимний сезон не предусмотрел ни льготных тарифов, ни субсидий для этой категории и такие потребители будут платить за электроотопление вдвое больше. Об этом заявил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак, пишет сайт политсилы 28 октября.

"600 тыс. семей, которые обогревают свои дома электроэнергией и пользовались сниженным тарифом, в этот отопительный сезон поставлены правительством в кризисные условия. Их тариф на электроэнергию увеличен в два раза по сравнению с прошлым отопительным сезоном: вместо 90 коп./кВт-ч – 1,68 грн/кВт-ч. То же касается жителей не газифицированных домов, не оборудованных центральным отоплением, многодетных и приемных семей или семейных детских домов. Всем им правительство отменило льготный тариф", – рассказал Мазурчак.

Он отметил, что предыдущий льготный тариф действовал на первые 3000 кВт-ч в месяц, но эту норму правительство отменило.

"С 1 января 2021 года правительство отменило все льготы на электроэнергию, введя единый тариф 1,68 грн за кВт-ч, в том числе  при использовании электричества для отопления жилья. Таким образом, стоимость отопления электроэнергией резко выросла почти вдвое. И если в первом квартале текущего года в ручном режиме льготу предоставили людям, то в этот отопительный сезон ее восстанавливать не собираются", – заявил политик.

С января и до окончания прошлого отопительного сезона на такие субсидии были выделены бюджетные средства в размере 1,4 млрд грн, напомнил он.

"В нынешнем отопительном сезоне, как проинформировали в Минсоцполитики, предоставление компенсации уже не предусмотрено. Соответственно домохозяйствам, которые используют электроотопление, придется платить по фиксированному тарифу и уже не рассчитывать на "субсидии на свет", – подытожил Мазурчак.

В партии "Наш край" потребовали от Кабмина срочно принять постановление о субсидировании электроотопления (до 3000 кВт-ч в месяц) на этот отопительный сезон и предусмотреть на это деньги в бюджете на 2021-й и 2022 годы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час. 

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

Теги: Кабинет Министров, правительство, льготы, отопление, электричество, отопительный сезон, тарифы, электроэнергия, деньги, субсидии, Наш край, Александр Мазурчак, Кабмин
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