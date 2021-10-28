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Украинские компании выкупили мощности для импорта электричества из РФ

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Всего в аукционе приняли участие 16 компаний
Всего в аукционе приняли участие 16 компаний
Фото: depositphotos.com

Восемь украинских компаний выкупили доступные мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре 2021 года в размере 2200 МВт. Это следует из данных, обнародованных 28 октября на сайте "Укрэнерго".

По итогам аукциона, самую большую мощность выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг" – 654 МВт, 500 МВт приобрело ООО "ОНК-Групп".

290 МВт выкупило ООО "Электротрейдинг Групп", 250 МВт – "Стимекс", 200 МВт – "ДЭ Трейдинг", 126 МВт – "Артлекс-Энерджи, 100 МВт – "Энергопоставщик" и 80 МВт – "Электро Партнерс".

Всего в этом аукционе принимали участие 16 компаний.

Контекст:

26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко

Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

НКРЭКУ на заседании 29 сентября продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 ноября.

По итогам аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре 2021 года мощности для покупки ресурса в Беларуси выкупила государственная компания "Энергоатом".

Теги: Россия, энергетика, импорт, Укрэнерго, аукцион, электроэнергия, НКРЭКУ, Укрэнергосбыт
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