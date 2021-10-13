"Впервые полная поддержка". Кулеба анонсировал присоединение украинской электросети к сети Евросоюза

В Украине действует запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси Фото: pixabay.com

"Впервые подтверждена полная политическая поддержка интеграции Украины в электросети Европейского союза... Это означает, что наша электросеть будет присоединена к европейской, станет неотъемлемой ее частью", – сказал он.

По словам дипломата, Украина "отрежется от электросетей России и Беларуси".

"Это укрепит нашу энергетическую независимость, это создаст дополнительные рыночные возможности для украинских производителей и поставщиков электроэнергии зарабатывать деньги на рынке Европейского союза", – объяснил Кулеба.