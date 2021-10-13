"Впервые полная поддержка". Кулеба анонсировал присоединение украинской электросети к сети Евросоюза

"Впервые подтверждена полная политическая поддержка интеграции Украины в электросети Европейского союза... Это означает, что наша электросеть будет присоединена к европейской, станет неотъемлемой ее частью", – сказал он.
По словам дипломата, Украина "отрежется от электросетей России и Беларуси".
"Это укрепит нашу энергетическую независимость, это создаст дополнительные рыночные возможности для украинских производителей и поставщиков электроэнергии зарабатывать деньги на рынке Европейского союза", – объяснил Кулеба.
В совместном заявлении по итогам саммита сказано, что Украина и Европейский союз договорились о важности дальнейшего сотрудничества по интеграции энергетических рынков и энергетических систем "на равных условиях на основе подтвержденных обязательств Украины по завершению реформирования рынка электроэнергии и газа". "Сторона ЕС подтвердила свою полную поддержку синхронизации интегрированной энергосистемы Украины с европейской сетью ENTSO-E после выполнения всех необходимых технических и рыночных условий", – отмечается в заявлении.
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что объединенная энергетическая система Украины в 2022 году отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. "После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E", – рассказал глава Минэнерго Юрий Витренко. В ведомстве отметили, что синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.
В апреле 2021 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Документ обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что открывает путь к интеграции энергосистемы с европейской. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.
26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 октября, в сентябре запрет продлили до 1 ноября.