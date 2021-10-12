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В сделке Венгрии и "Газпрома" о поставках газа в обход Украины "нет ничего противозаконного" – Боррель

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Страны члены ЕС могут заключать двусторонние соглашения, сказал Боррель
Страны – члены ЕС могут заключать двусторонние соглашения, сказал Боррель
Фото: EPA

Соглашение между Венгрией и Россией о поставках газа в обход Украины не нарушает законодательство Евросоюза. Такое мнение 12 октября в Киеве в комментарии Reuters выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, "страны-члены могут заключать двусторонние соглашения".

Боррель отметил, что насколько ему известно, "в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству".

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявляли, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявлял, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщил, что в 7.00 1 октября "Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины.

"Газпром" 1 октября заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию через газопровод "Турецкий поток". "Газпром" с сегодняшнего дня начал поставки газа в Венгрию по газопроводу "Балканский поток" и газопроводам Юго-Восточной Европы в обход газотранспортной системы Украины, сообщало российское агентство ТАСС.

Теги: Газпром, Россия, Украина, энергетика, Венгрия, газопровод, законодательство, Евросоюз, сделка, Жозеп Боррель, российский газ, соглашение, ЕС
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