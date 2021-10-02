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"Газпром" заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

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Поставки стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода на территории Венгрии, отметили в "Газпроме"
Поставки стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода на территории Венгрии, отметили в "Газпроме"
Фото: EPA

Российский "Газпром" 1 октября заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию через газопровод "Турецкий поток". Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции", – отметили в "Газпроме".

"Оператор ГТС Украины" сообщил 1 октября о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины. Глава украинской компании Сергей Макогон подчеркнул, что Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.

"Газпром" с сегодняшнего дня начал поставки газа в Венгрию по газопроводу "Балканский поток" и газопроводам Юго-Восточной Европы в обход газотранспортной системы Украины, сообщило российское агентство ТАСС.

"Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 млрд м3 газа в год. Он также предназначен для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Макогон сообщал, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД. 

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Турция, Венгрия, Черное море, Хорватия, газопровод, транзит, Турецкий поток, российский газ
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