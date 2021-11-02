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Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину

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Беларусь в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставки электроэнергии в Украину
Беларусь в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставки электроэнергии в Украину
Фото: pexels.com

Беларусь начала поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщило министерство энергетики Беларуси.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", – сказано в сообщении. 

В белорусском минэнерго подчеркнули, что о долгосрочных коммерческих контрактах в данном случае речи не идет.

Согласно сообщению, аварийная поставка электроэнергии в энергосистему Украины будет осуществляться до 21.00 по минскому времени.

Контекст:

13 ноября 2015 года Украина прекратила импорт российской электроэнергии и возобновила его осенью 2019-го, после внесения поправок в законы в сфере использования ядерной энергии.

В марте 2020 года поставки электроэнергии из России снова были приостановлены.
На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения “Чистая энергия“. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. По информации агентства, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Теги: Украина, Беларусь, энергетика, авария, Укрэнерго, энергосистема
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