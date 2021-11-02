Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину

Беларусь в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставки электроэнергии в Украину Фото: pexels.com

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", – сказано в сообщении.

В белорусском минэнерго подчеркнули, что о долгосрочных коммерческих контрактах в данном случае речи не идет.

Согласно сообщению, аварийная поставка электроэнергии в энергосистему Украины будет осуществляться до 21.00 по минскому времени.