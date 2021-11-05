В Минэнерго рассказали, как Украина собирается компенсировать нехватку угля после приостановки поставок из РФ

Галущенко подчеркнул, что Россия ведет войну за энергетическую монополию в Европе и использует энергетический кризис, чтобы усилить свое геополитическое положение.

"Сегодня российские газовые хранилища заполнены на 99%, при том, что в европейских странах, например Австрии – на 55%, Нидерландах – на 30%. Даже поставляя газ через газотранспортную систему Украины, Россия поставляет только 57 млн м³ в сутки вместо 109 млн м³ в соответствии с соглашением", – отметил он.

Также министр упомянул о том, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана. Несмотря на это, Украина сможет спокойно пройти отопительный период, уверен политик.

"Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона станет атомная генерация. Речь идет о максимальном привлечении атомных блоков к производству электроэнергии. В прогнозном балансе на этот год нагрузка будет рекордной на атомную генерацию за последние пять лет. Речь идет о плюс 7 млрд кВт-ч, что на 15% больше прошлогоднего [показателя]. Такое увеличение в производстве электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн", – заявил Галущенко.

По его словам, на сегодня в Украине работает 11 энергоблоков. В ноябре планируется включить дополнительно еще два блока, а в начале декабря – еще один.

"Ключевым моментом является то, что создавая такие препятствия по поставкам топливных ресурсов в Украину, РФ, безусловно, имеет возможность повлиять и на ограничение поставки топлива. На сегодняшний день диверсификация происходит, но еще есть половина блоков, работающих на топливе РФ. В этом плане мы чувствуем себя спокойно, потому что на сегодняшний день резерв топлива, закупленного вперед, дает возможность спокойно проходить отопительный сезон. На сегодняшний день имеется 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% – для ВВЭР-440", – отметил он.