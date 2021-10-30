Минэнерго Украины планирует в ноябре покупать уголь в Польше, Казахстане и ЮАР

"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тыс. тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Власенко.

Доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, работу тепловой генерации в большинстве обеспечивает украинский уголь, указали в министерстве.

"В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", – отметил замминистра.

На 29 октября в работе было 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных. Уголь поступает на тепловые электростанции в достаточном объеме, чтобы обеспечить бесперебойную работу, сообщили в Минэнерго.