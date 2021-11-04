ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Я никуда не денусь". Аваков заявил о возможности создания новой политической силы

Аваков (на фото) назвал Разумкова "очень перспективным человеком"
Аваков (на фото) назвал Разумкова "очень перспективным человеком"
Фото: Arsen Avakov / Instagram

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков хочет создать центристский политический альянс, об этом он рассказал в интервью каналу "Украина 24", вышедшем в эфир 4 ноября.

Ведущая Наташа Влащенко спросила о политических планах Авакова. Он ответил: 

"Я думаю, что Украина задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя. Мало-мальски какой-то вылез политик – и уже говорит: "Все, я строю свой проект, у меня мои 2%, давайте срочно договариваться". Я думаю, что нужно говорить концептуальные вещи и в рамках этих концептуальных вещей наблюдать. я сторонник баланса. Баланс – моя религия. Когда баланс существует, есть развитие для всех. Когда баланса нет, существуют проблемы". 

Экс-министр продолжил, рассказав, что отвергает крайние политические идеологии – ультралевые и ультраправые. 

"Я – центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие, как [Дмитрий] Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович [Яценюк]. Есть Юлия Владимировна [Тимошенко] – она находится над всем. Есть [Олег] Ляшко – он просто есть. Есть [Игорь] Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да это политика, да это будет, я ни куда не денусь и буду этим заниматься", – добавил Аваков. 

Влащенко уточнила, как именно экс-министр планирует этим заниматься – как продюсер или как лидер новой политической силы.

"Я хороший продюсер, организатор, но я думаю, что продюсер – не та роль, которая мне прописана. У нас много продюсеров находятся при власти,  а потом освободятся. Они будут заниматься продюсингом, а мы – политическим управлением страны", – отметил Аваков. 

Разумков после отзыва с должности спикера Рады заявлял, что не рассматривает возможность союза с Гройсманом, Аваковым или мэром Киева Виталием Кличко. 

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 4 ноября экс-министр сказал, что решил уйти в отставку после беседы с Зеленским


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Олег Ляшко, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, политика, парламент, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (451162)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (412640)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (157475)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (114870)
5
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (95401)
6
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (94031)
7
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (92603)
8
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (70350)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS