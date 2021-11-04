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"Это свинство". Аваков рассказал, как принимаются решения СНБО

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Аваков заявил, что на заседаниях СНБО материалы по рассматриваемым вопросам могли раздавать за пять минут до голосования
Аваков заявил, что на заседаниях СНБО материалы по рассматриваемым вопросам могли раздавать за пять минут до голосования
Фото: president.gov.ua

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью каналу "Украина 24", которое вышло в эфир 4 ноября, рассказал о подготовке материалов к заседаниям Совета национальной безопасности и обороны, в состав которого входил.

"Я приходил [на заседание СНБО] и ждал. Мне за пять минут до [начала заседания] давали папочку. Я ее открывал и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "Слушайте, а эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Как? Ну посмотрите, там есть оперативная справка". – "У меня таких справок – полон стол. И половина из них – неправда, а половину надо дорабатывать. Это на основании чего?" Это гигантская проблема, упрощение ситуации и то, что нам вернется через годы", – рассказал экс-министр. 

По мнению Авакова, санкции против своих граждан Украина вводить не может. 

"И на первом, втором заседании СНБО у нас была дискуссия, но это не было поддержано. В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. [Члены] СНБО назначаются и увольняются указом президента, то есть, по сути, решения СНБО – это решения президента. Это вертикализация власти. Я вам привел пример: за несколько минут до голосования я, министр внутренних дел, член СНБО с 10-летним стажем, не имел на руках материалов. Я [секретарю СНБО] Алексею Данилову говорил: "Это свинство вообще. Вы с голоса фамилии назвали, а их у меня в папке нет". Он: "Ну, не успели размножить", – добавил экс-министр. 

Он высказал мнение, что ситуация с введением санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "пограничная".

"Но там есть предъявленные обвинения в госизмене. Это одна ситуация. Но когда ты штампуешь список из 30 человек и в зале девять десятых знают, что, там, господина Сеяра [Куршутова] там включили в список не из-за того, что он четыре года назад был контрабандистом или какие-то к нему были вопросы, а из-за того, что он спонсирует оппозиционный сайт "Цензор.НЕТ", это не годится", – добавил Аваков. 

Контекст:

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.

После введения нескольких пакетов санкций Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, "черными пятницами".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсен Аваков, санкции, СНБО, контрабанда, голосование, заседание
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