"Это свинство". Аваков рассказал, как принимаются решения СНБО

"Я приходил [на заседание СНБО] и ждал. Мне за пять минут до [начала заседания] давали папочку. Я ее открывал и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "Слушайте, а эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Как? Ну посмотрите, там есть оперативная справка". – "У меня таких справок – полон стол. И половина из них – неправда, а половину надо дорабатывать. Это на основании чего?" Это гигантская проблема, упрощение ситуации и то, что нам вернется через годы", – рассказал экс-министр.

По мнению Авакова, санкции против своих граждан Украина вводить не может.

"И на первом, втором заседании СНБО у нас была дискуссия, но это не было поддержано. В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. [Члены] СНБО назначаются и увольняются указом президента, то есть, по сути, решения СНБО – это решения президента. Это вертикализация власти. Я вам привел пример: за несколько минут до голосования я, министр внутренних дел, член СНБО с 10-летним стажем, не имел на руках материалов. Я [секретарю СНБО] Алексею Данилову говорил: "Это свинство вообще. Вы с голоса фамилии назвали, а их у меня в папке нет". Он: "Ну, не успели размножить", – добавил экс-министр.

Он высказал мнение, что ситуация с введением санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "пограничная".

"Но там есть предъявленные обвинения в госизмене. Это одна ситуация. Но когда ты штампуешь список из 30 человек и в зале девять десятых знают, что, там, господина Сеяра [Куршутова] там включили в список не из-за того, что он четыре года назад был контрабандистом или какие-то к нему были вопросы, а из-за того, что он спонсирует оппозиционный сайт "Цензор.НЕТ", это не годится", – добавил Аваков.