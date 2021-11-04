Выявлен канал незаконного пересечения границы Украины лицами из санкционного списка СНБО – Госпогранслужба

В ведомстве рассказали, что нарушители использовали "поддельные паспортные документы" в Одесской области.

Канал был нейтрализован 3 ноября при участии Нацполиции и прокуратуры, отметили в ГПСУ.

"На этот раз указанным каналом намеревался воспользоваться гражданин Республики Молдова для легализации поддельных паспортных документов граждан Республики Молдова. С целью реализации своих преступных намерений указанное лицо пыталось подкупить военнослужащего Госпогранслужбы Украины, однако было задержано с поличным", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что "указанные документы должны были использоваться потенциальными нелегальными мигрантами (выходцами из Турции и Афганистана) для незаконного попадания в страны ЕС".

"Также установлено, что с использованием таких документов с измененными учредительными данными планировали воспользоваться лица из санкционного списка для срочного незаконного пересечения государственной границы Украины", – объяснили в ГПСУ.