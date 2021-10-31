Боевые подразделения ГПСУ провели на Донбассе учебные стрельбы

"На днях в Донецком пограничном отряде проведены полевые занятия по узкопрофильным специалистам боевой направленности. Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих", – сообщили в штабе, не конкретизируя даты проведения занятий.

По программе учений пограничники совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач, отработали "тактические эпизоды боевого применения с выполнением стрельб", говорится в релизе.

"Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине", – добавили в штабе.

Пресс-служба ГПСУ опубликовала в YouTube видео о том, как проходили учения.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube