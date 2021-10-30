Боевики блокируют пять из семи КПВВ на Донбассе, еще в двух существенно ограничили движение граждан – ГПСУ

Из семи КПВВ на Донбассе ежедневно людей пропускает только один Фото: dpsu.gov.ua

"По решению командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8.00 до 16.00. Однако свободному перемещению граждан препятствуют оккупанты", – говорится в сообщении.

Из семи открытых КПВВ на Донбассе ежедневно людей пропускают только в "Станице Луганской", но напротив этого контрольного пункта боевики существенно ограничивают возможность граждан пересечь линию разграничения, сообщили в ГПСУ.

"С прошлой недели интенсивность пассажиропотока там уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 1858 человек, а на контролируемую территорию – 547 человек", – говорится в релизе.

Также оккупанты пропускают людей через КПВВ "Новотроицкое" по пятницам и понедельникам.

"В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 438 человек и 82 транспортных средства по направлению к временно оккупированной части Донбасса, одновременно 263 человека и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию", – сообщили в ГПСУ.