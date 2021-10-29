В Евросоюзе уверены, что все причастные к пыткам и издевательствам заключенных в ОРДЛО будут наказаны

В начале августа в тюрьмах боевиков было 295 человек, говорили в СБУ Фото: ЕРА

"Это в первую очередь касается отказа этих "властей" разрешать международный мониторинг ситуации с правами человека. Мы видели отчеты о происходящем в местах несвободы, пытках, сексуальных домогательствах. Мы наблюдаем аресты членов Меджлиса в Крыму, отношение к крымским татарам", – заявил он.

Спецпредставитель ЕС заявил, что все причастные к этому непременно понесут ответственность.

Гилмор обратил внимание на закрытие КПВВ и нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"[Это] влияет на право людей поддерживать связь со своими семьями, доступ к пенсиям, государственным услугам. Мы видели нарушения прекращения огня, несмотря на то, что оно вступило в силу в июле 2020-го. Продолжаются обстрелы, снайперская активность. Мы очень обеспокоены всем этим, у нас нет сомнений, что РФ несет ответственность за то, чтобы бороться с этими нарушениями и уважать свои международные обязательства", – сказал он.