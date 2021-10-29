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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Евросоюзе уверены, что все причастные к пыткам и издевательствам заключенных в ОРДЛО будут наказаны

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В начале августа в тюрьмах боевиков было 295 человек, говорили в СБУ
В начале августа в тюрьмах боевиков было 295 человек, говорили в СБУ
Фото: ЕРА

Грубые нарушения прав арестованных и заключенных в ОРДЛО, пытки и издевательства вызывают особое беспокойство. Об этом сказал спецпредставитель Евросоюза по правам человека, бывший глава МИД Ирландии Имон Гилмор в интервью "РБК-Украина", которое вышло 29 октября.

"Это в первую очередь касается отказа этих "властей" разрешать международный мониторинг ситуации с правами человека. Мы видели отчеты о происходящем в местах несвободы, пытках, сексуальных домогательствах. Мы наблюдаем аресты членов Меджлиса в Крыму, отношение к крымским татарам", – заявил он.

Спецпредставитель ЕС заявил, что все причастные к этому непременно понесут ответственность.

Гилмор обратил внимание на закрытие КПВВ и нарушения режима прекращения огня на Донбассе. 

"[Это] влияет на право людей поддерживать связь со своими семьями, доступ к пенсиям, государственным услугам. Мы видели нарушения прекращения огня, несмотря на то, что оно вступило в силу в июле 2020-го. Продолжаются обстрелы, снайперская активность. Мы очень обеспокоены всем этим, у нас нет сомнений, что РФ несет ответственность за то, чтобы бороться с этими нарушениями и уважать свои международные обязательства", – сказал он.

Контекст:

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 28 июня говорила о 405 гражданах Украины, которых боевики удерживают в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ на начало августа, в тюрьмах боевиков было 295 человек, женщины составляют 10-ю часть от всех пленных.

Теги: Меджлис, права человека, Донбасс, заключенные, обстрелы, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, нарушение
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