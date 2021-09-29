Россия сорвала совещание в ОБСЕ по правам человека – Блинкен

По словам Блинкена, 27 сентября в Варшаве должна была открыться крупнейшая конференция по правам человека (Human Dimension Implementation Meeting) в регионе Европа-Евразия 2021 года.

"Совещание ОБСЕ... не состоялось из-за решения правительства России заблокировать это совещание", – сказал он.

Блинкен заявил, что США разочарованы попыткой российского правительства заблокировать контроль над ухудшающимся положением с правами человека.

"Мы продолжим призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в том числе гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от своих правительств подотчетности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов", – обещал Блинкен.

Он добавил в Twitter, что призывает российское правительство "уважать гражданское общество, независимые СМИ, верховенство закона, а также свободные и справедливые выборы".

Russia continues to obstruct the 2021 @OSCE Human Dimension Implementation Meeting. We call on Russia to respect civil society, independent media, rule of law, and free and fair elections. #HDIM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 29, 2021

Глава Госдепа также заверил, что США не будут игнорировать нарушения прав человека.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", – подчеркнул он.