Украинские силовики предотвратили "теракт" и освободили "заложников" в СИЗО в зоне проведения ООС

"По легенде, условные террористы решили извлечь из следственного изолятора своего подельника – боевика так называемых "Л/ДНР". Для этого один из них под видом адвоката проник в камерный блок и пронес с собой взрывчатку. Террористы захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донецкой области, – говорится в сообщении СБУ. – Бойцы спецподразделений силовых ведомств удачно провели силовую фазу – успешно нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников", а "теракт" – предотвратили".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В СБУ отметили, что силовики "успешно отработали алгоритм межведомственного взаимодействия по проведению антитеррористической операции в зоне ООС".

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Видео: Поліція Донецької області / YouTube

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