Россия существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины – ГПСУ

В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области скопилось около 200 грузовиков в очереди на въезд в Россию Фото: dpsu.gov

"Еще более 60 уже прошедших оформление грузовиков находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск" в Сумской области", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе заявили, что скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". Так, через КПП "Нехотеевка", который находится напротив украинской "Гоптовки", по словам пограничников, россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки, хотя обычно в этом пункте пропуска оформляли по 150 и более грузовиков на въезд из Украины.

Свои действия российские пограничники аргументируют "технологическими схемами".