ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский уволил начальника разведки ГПСУ Демченко. СМИ пишут, что он может возглавить таможню

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Зеленский уволил Вячеслава Демченко с должности начальника разведки ГПСУ
Владимир Зеленский уволил Вячеслава Демченко с должности начальника разведки ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил начальника разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко. Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября.

"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины", – говорится в тексте указа.

Демченко глава государства может назначить главой таможни вместо Павла Рябикина, сообщает ZN.UA.

Источники издания утверждают, что Демченко привлек внимание Зеленского "готовностью умереть за президента на каждом совещании".

20 октября 2020 года Владимир Зеленский присвоил Вячеславу Демченко звание бригадного генерала.

Контекст:

1 ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин будет возглавлять Министерство по вопросам стратегических отраслей.

3 ноября фракция "Слуга народа" на правах монобольшинства предложила Кабинету Министров Украины три кандидатуры на вакантные должности в правительстве: нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко – на пост первого вице-премьер-министра – министра экономики; главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина – на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Верховная Рада отправила сегодня в отставку пятерых членов правительства: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Фракция "Слуга народа" поддержала назначение Резникова на должность министра обороны. Представление по этому ведомству в Раду вносит президент Владимир Зеленский.

Претендента на пост главы министерства защиты окружающей среды официально не озвучивали. Однако издание "Телеграф" сообщало, что пост министра экологии вместо Абрамовского может занять нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина, источники "Бабеля" называли имена экс-нардепа от "Слуги народа", главы Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко; бывшего главы Государственной экологической инспекции и экс-нардепа Егора Фирсова; депутата от "Слуги народа" Андрея Жупанина и заместителя Абрамовского Руслана Стрельца. По информации "Украинской правды" на 2 ноября, главным претендентом считается Стрелец.

Теги: разведка, ГПСУ, Владимир Зеленский, кадры, Государственная таможенная служба Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (314633)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (95355)
3
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (93580)
4
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (76299)
5
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (69332)
6
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде (64163)
7
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (64134)
8
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре (62518)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS