Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Председатель комитета Рады по экологии и природопользованию, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко сказал, что комитет рекомендовал парламентариям определиться путем голосования.

"Это решение комитета – знак нашего большого уважения деятельности Абрамовского", – заявил он.

За отставку Абрамовского проголосовали 322 нардепа.

Контекст:

Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

О возможной отставке Романа Абрамовского впервые сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

Абрамовский в тот же день сообщил, что подал в отставку. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию.

Главная претензия "Слуги народа" к работе Абрамовского – коррумпированность региональных подразделений экоинспекции, говорил Арахамия.

"Я считаю, что в таких условиях после заседания СНБО я должен был принять цивилизованное решение и подать в отставку. Если нет доверия и данные, которые выдает СНБО, отличаются от готовящихся министерством, на то есть какая-то причина. Чтобы не искать источник этих причин, правильнее уйти с поста", – сказал Абрамовский 29 октября.